Il Gran Premio del Canada di Formula 1 in diretta e in differita

Il Gran Premio del Canada di Formula 1 si corre domenica sera alle 20.10 sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal. È il settimo del Mondiale di Formula 1, il primo di quest’anno che si corre nelle Americhe e il primo in cui partirà dalla pole position Sebastian Vettel della Ferrari, che ieri ha fatto registrare il miglior tempo delle qualifiche piazzandosi in testa alla griglia di partenza davanti a Lewis Hamilton della Mercedes e al compagno di squadra Charles Leclerc. In questo momento nella classifica dei piloti c’è al primo posto Hamilton, con 137 punti, davanti a Valtteri Bottas (Mercedes) a 120 e a Vettel a 82.

Dove vedere il Gran Premio del Canada di Formula 1

Il Gran Premio del Canada verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207). Gli abbonati potranno seguirlo anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la gara pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Il Gran Premio del Canada sarà trasmesso anche in chiaro, ma in differita alle 21.30 su TV8, il canale del digitale terrestre che lo trasmetterà anche in streaming online tramite il suo sito, raggiungibile da qui.