Italia-Mali, dei Mondiali Under 20, in TV e in streaming

Italia-Mali è uno dei quarti di finale dei Mondiali di calcio Under 20. Si gioca questa sera alle 18.30 allo stadio Miejski w Tychach di Tychy, in Polonia, il paese che sta ospitando la 22ª edizione del torneo di categoria. Dai Mondiali Under 20 spesso escono i più grandi talenti del calcio internazionale: nel 2017 nell’Inghilterra che vinse il torneo ci giocava Ainsley Maitland-Niles, ora titolare nell’Arsenal, mentre due anni prima Sergej Milinkovic-Savic fu uno dei migliori giocatori della Serbia campione del mondo per la prima volta nella storia.

L’Italia allenata da Paolo Nicolato ha iniziato il torneo molto bene, forte di una squadra più esperta del passato. La Nazionale è trascinata dal centravanti e capitano Andrea Pinamonti, cresciuto nell’Inter e autore fin qui di due gol, e dalla qualità sparsa nel resto della squadra: dal terzino Luca Pellegrini, di proprietà della Roma, al portiere Alessandro Plizzari, di proprietà del Milan. L’Italia ha concluso il suo girone al primo posto davanti a Giappone ed Ecuador. Negli ottavi di finale ha eliminato i padroni di casa della Polonia. Ora ai quarti affronterà il Mali, una nazionale che spesso sorprende ai Mondiali di categoria: non a caso è ha eliminato l’Argentina agli ottavi.

Dove vedere Italia-Mali

Italia-Mali verrà trasmessa in chiaro dalla Rai su Rai 2 a partire dalle ore 18.30. Si potrà seguire anche in diretta streaming dall’applicazione o dal sito di Rai Play, raggiungibile da questo link. La partita verrà trasmessa anche da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Mondiali (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita con il pass giornaliero a 7,99 euro.