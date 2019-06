Le previsioni meteo per domani, venerdì 7 giugno

Finalmente possiamo dirlo: venerdì non pioverà da nessuna parte. Ok, di notte potrebbe esserci qualche pioggia nell’estremo nord lombardo e piemontese, ma sarà proprio al confine. Per il resto, il tempo sarà prevalentemente soleggiato, soprattutto di pomeriggio. Di mattina, invece, sull’arco alpino sarà nuvoloso e di sera ci saranno nuvole anche al Centro. Di notte ci saranno quelle piogge di cui parlavamo, ma si spera che siano brevi o che non ci siano affatto.

Le previsioni meteo per Milano

Nella giornata milanese di venerdì ci sarà poco sole, in tarda mattinata, mentre nel resto della giornata sarà purtroppo nuvoloso. Le temperature saranno nella media del periodo, con una massima di 27 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma venerdì si supererà la soglia dei 30 gradi: la massima, intorno alle 14, sarà di 32 gradi. Inizia quindi quel periodo dell’anno in cui studiare e lavorare diventa ancora più difficile a causa del persistente desiderio di tuffarsi in una piscina fresca.

Tornando alla giornata di venerdì, a Roma ci sarà il sole per tutto il giorno, fino alle 17, quando dovrebbe comparire qualche innocua nuvola. Anche di sera sarà nuvoloso.