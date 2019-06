Meteo: le previsioni per domani, giovedì 6 giugno

Che sia arrivato il caldo ce ne siamo accorti tutti, ma purtroppo insieme al caldo non è arrivato necessariamente il bel tempo, o almeno non in tutta Italia. Anche giovedì, infatti, pioverà e ci saranno temporali in alcune zone: di mattina intorno a Genova; di pomeriggio nel Nord-Est e a nord di Sondrio; di pomeriggio, di sera e di notte in provincia di Torino. In tutte le altre regioni e province o sarà soleggiato o parzialmente nuvoloso, e le temperature saranno complessivamente in linea con quelle dei giorni passati, con massime tra i 25 e i 28 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano giovedì non sarà una gran giornata: fino alle 17 dovrebbe essere solo nuvoloso (anche se sono segnalati possibili fenomeni temporaleschi), poi dalle 17 inizierà a piovere.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma giovedì sarà una giornata soleggiata di mattina e di pomeriggio, e un po’ nuvoloso verso l’ora di pranzo.