Le previsioni del meteo per domani, domenica 2 giugno

Ci sarà sole pieno per quasi tutto il giorno a Milano: qualche nuvola potrebbe arrivare in serata, ma niente di preoccupante. Farà anche piuttosto caldo, con minime di 17 gradi alle 5 di mattina e massime di 30 nel pomeriggio.

Le previsioni per domani a Milano

Le previsioni per domani a Roma

Giugno è iniziato, ma il meteo continua a non essere quello che probabilmente vi aspettereste. Tranne che al Nord, infatti, dove ci sarà sole pieno quasi per tutto il giorno, al Centro e al Sud sarà una domenica prevalentemente nuvolosa. Al Nord potrebbe esserci qualche nuvola più intensa a metà giornata sulle aree alpine e prealpine, con qualche debole temporale annesso, ma niente di più. Al Centro la giornata inizierà con nuvole dense su Lazio e Abruzzo, con possibilità di rovesci e temporali sparsi. Nel corso della giornata il maltempo si sposterà anche sulle Marche, e nel pomeriggio le nuvole andranno gradualmente diradandosi. Al Sud ci sarà fin dal mattino cielo coperto su gran parte delle regioni, con temporali anche intensi su quelle tirreniche.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di più, e migliori.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la newsletter, una quota minore di inserzioni pubblicitarie, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.