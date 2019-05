Chelsea-Arsenal, finale di Europa League, in TV e in streaming

Chelsea-Arsenal è la finale di UEFA Europa League, il secondo torneo continentale per squadre di club. Si gioca stasera alle 21 allo Stadio Olimpico di Baku, in Azerbaigian. È il primo derby londinese in una finale europea, peraltro nella stagione in cui quattro squadre dello stesso paese giocano le due finali dei tornei continentali per la prima volta nella storia. Il Chelsea ci è arrivato dopo aver concluso al primo posto il suo girone e dopo aver eliminato in ordine Olympiakos, Dinamo Kiev, Slavia Praga ed Eintracht Francoforte. Anche l’Arsenal ha terminato al primo posto il suo girone per poi eliminare in ordine BATE Borisov, Rennes, Napoli e Valencia. La vincente di stasera otterrà la qualificazione alla prossima edizione di UEFA Champions League (che però il Chelsea ha già raggiunto in campionato) e giocherà la Supercoppa europea contro la vincente di Tottenham-Liverpool, la finale di Champions League in programma sabato.

Gli ultimi due scontri diretti in campionato si sono conclusi con una vittoria a testa. Il Chelsea ha vinto 3-2 alla seconda giornata, il 18 agosto, mentre l’Arsenal ha vinto con un 2-0 abbastanza netto lo scorso 19 gennaio. Nel frattempo però tante cose sono cambiate. Il Chelsea ha perso per infortunio Loftus-Cheek, Hudson-Odoi, Rudiger e Kanté; per lo stesso motivo l’Arsenal non ha a disposizione Ramsey, Suarez, Bellerin e Holding. Oltre a loro mancherà anche Henrix Mkhitaryan, che ha deciso di non volare a Baku con la squadra a causa dei rapporti diplomatici tra il suo paese, l’Armenia, e l’Azerbaigian, fra i quali non c’è dialogo fin dalla guerra del Nagorno Karabakh dei primi anni Novanta.

Dove vedere Chelsea-Arsenal

Chelsea-Arsenal sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. La partita verrà trasmessa anche in chiaro sul canale del digitale terrestre TV8 e in streaming dal sito, raggiungibile da qui.

Le probabili formazioni di Chelsea-Arsenal

Chelsea (4-3-3) Kepa; Alonso, David Luiz, Christensen, Azpilicueta; Jorginho, Kovacic, Barkley; Hazard, Giroud, Pedro

Arsenal (3-4-1-2) Cech; Monreal, Koscielny, Sokratis; Kolasinac, Xhaka, Torreira, Maitland-Niles; Ozil; Lacazette, Aubameyang