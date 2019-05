Atalanta e Inter vanno in Champions League

Atalanta e Inter si sono qualificate per la prossima Champions League vincendo le partite decisive di questa sera: l’Atalanta ha vinto contro il Sassuolo per 3-1, mentre l’Inter ha vinto 2-1 contro l’Empoli al termine di una partita tiratissima. Grazie a questi risultati l’Atalanta è arrivata terza in campionato, davanti all’Inter. Il Milan, che pure ha vinto 3-2 contro la Spal in trasferta, si è aggiudicato il quinto posto in campionato e la qualificazione all’Europa League. La Roma ha vinto contro il Parma per 2-1 e si è qualificata per l’Europa League.

1) Juventus 90

2) Napoli 79

3) Atalanta 69

4) Inter 69

————————————

5) Milan 68

6) Roma 66

Le partite di questa sera di Milan, Inter, Atalanta e Roma erano tutte decisive per stabilire il terzo e il quarto posto in Serie A, gli ultimi due validi per qualificarsi alla Champions League dopo Juventus e Napoli, già da tempo sicure del primo e del secondo posto. L’Atalanta, dopo essere andata in svantaggio, ha rimontato e vinto con sicurezza contro il Sassuolo, ottenendo un risultato incredibile, con la qualificazione alla più importante competizione europea per squadre di club. Per l’Inter la qualificazione è stata molto più sofferta: l’Empoli, che lottava per non retrocedere in Serie B, ha giocato una grande partita, pareggiando il vantaggio iniziale dell’Inter segnato da Keita Balde e perdendo solo nei minuti finali della partita, dopo essere andata vicinissima a segnare un altro gol. Il gol decisivo dell’Inter è stato segnato da Radja Nainggolan; Mauro Icardi ha invece sbagliato il rigore del possibile 2-0 dell’Inter.

Milan e Roma, che dovevano vincere e sperare in un cattivo risultato delle due squadre davanti a loro, hanno vinto entrambe: entrambe con qualche fatica. Il Milan ha battuto la Spal dopo essersi fatto rimontare due volte, così come la Roma, che ha segnato il gol decisivo per la vittoria all’89esimo minuto, dopo che Gervinho, 3 minuti prima, aveva segnato il pari per il Parma. Insieme a loro, andrà in Europa League anche la Lazio, vincitrice della Coppa Italia.