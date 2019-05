Inter-Empoli in TV e in diretta streaming

Inter-Empoli è una delle partite dell’ultima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi oltre 70.000 spettatori. Entrambe le squadre si giocano molto: l’Inter la qualificazione alla prossima Champions League, l’Empoli la salvezza. Per qualificarsi in Champions l’Inter dovrà mantenere la sua posizione di quarta in classifica, o migliorarla superando l’Atalanta. Avrà però una partita piuttosto impegnativa, dato che l’Empoli è in piena lotta per non retrocedere e per giunta è in gran forma, come si è visto nelle ultime settimane. I toscani hanno un punto in più del Genoa terzultimo in classifica. Per sperare di rimanere in Serie A dovranno come minimo fare risultato.

Dove vedere Inter-Empoli

Inter-Empoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Inter-Empoli

Inter (4-2-3-1) Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

Empoli (3-5-2) Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Acquah, Pajac; Caputo, Farias