Fiorentina-Genoa in TV e in streaming

Fiorentina-Genoa è una delle partite dell’ultima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Entrambe le squadre rischiano la retrocessione in Serie B dopo una seconda parte di stagione estremamente deludente, se non disastrosa. Il risultato della partita di Firenze sarà inevitabilmente legato a quella di Milano fra Inter ed Empoli. Il Genoa per salvarsi dovrà ottenere un risultato migliore dell’Empoli. Se l’Inter, peraltro in piena corsa per la qualificazione alla Champions League, dovesse vincere, al Genoa basterebbe un pareggio, dato che ha battuto l’Empoli sia all’andata che al ritorno. Se l’Empoli dovesse pareggiare, al Genoa servirebbe una vittoria. La Fiorentina si salva invece se non perde, se perde e l’Empoli non vince, o se perde con un gol di scarto in caso di sconfitta dell’Udinese.

Dove vedere Fiorentina-Genoa

Fiorentina-Genoa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 256. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Genoa

Fiorentina (3-5-2) Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Dabo, Benassi, Gerson, Veretout, Biraghi; Chiesa, Simeone

Genoa (4-4-2) Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Pereira, Radovanovic, Veloso, Bessa; Pandev, Kouamé