SpaceX ha portato in orbita i primi 60 satelliti del suo progetto Starlink per trasmettere Internet dallo Spazio

La compagnia spaziale privata SpaceX ha portato in orbita i primi 60 satelliti sperimentali di Starlink, il suo ambizioso progetto per costruire una costellazione di migliaia di satelliti intorno alla Terra per trasmettere Internet, raggiungendo i luoghi dove è troppo costoso portare connessioni tradizionali. Il lancio è avvenuto da Cape Canaveral, in Florida (Stati Uniti), utilizzando un razzo Falcon 9 che aveva già compiuto due missioni spaziali. I 60 satelliti saranno utilizzati da SpaceX per testare il sistema, in vista del trasporto in orbita degli altri dispositivi. A costellazione completa, ha spiegato il CEO di SpaceX Elon Musk, ci saranno in orbita circa 12mila mini-satelliti, che avranno il compito di fornire connettività al suolo. Starlink potrebbe rivelarsi una delle iniziative più redditizie per SpaceX, alla ricerca di nuove fonti di ricavo per finanziare gli altri suoi ambiziosi progetti, compresi quelli per raggiungere la Luna e Marte.