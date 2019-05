La prima ministra britannica Theresa May ha presentato il suo nuovo piano per Brexit

La prima ministra britannica Theresa May ha annunciato oggi pomeriggio i tratti essenziali del suo nuovo piano per Brexit, che dovrà essere sottoposto al Parlamento entro il prossimo 20 dicembre, la data entro la quale il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dall’Unione Europea.

I punti centrali del nuovo piano sembrano essere un paio. Il primo, il nuovo piano conterrà degli obblighi legali per imporre al futuro governo britannico di cercare alternative al backstop, una parte molto critica dell’accordo raggiunto con l’Unione Europea. Il nuovo piano prevede inoltre di lasciare libertà ai parlamentari di formare un’unione doganale con l’Unione Europea e impone anche che venga celebrato un voto in Parlamento sull’opportunità o meno di avere un secondo referendum (una materia su cui ci sono già stati alcuni voti, tutti respinti). Quando questo nuovo piano sarà messo ai voti nelle prossime settimane, sostiene May, i parlamentari avranno tre scelte molto chiare di fronte a loro: approvare l’accordo, indire un secondo referendum oppure andare a nuove elezioni. Nel caso in cui l’accordo non venga approvato, infatti, ci si aspetta che May si dimetta da prima ministra e leader dei Conservatori.