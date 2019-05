Milan-Frosinone in TV e in streaming

Milan-Frosinone è il posticipo della penultima giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi oltre 55.000 spettatori. Per il Milan è una partita fondamentale, dato che si trova a tre punti di distanza dal quarto posto, necessario per la qualificazione alla Champions League. Questa sera Inter e Atalanta, rispettivamente terza e quarta in classifica, giocheranno contro Napoli e Juventus, e potrebbero quindi perdere dei punti. Il Milan avrà il vantaggio di giocare prima e soprattutto contro il Frosinone già retrocesso in Serie B. Ieri inoltre la Roma ha pareggiato e con una vittoria potrebbe essere superata al quinto posto.

Dove vedere Milan-Frosinone

Milan-Frosinone sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Milan-Frosinone

Milan (4-3-3) Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini

Frosinone (3-5-2) Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti, Sammarco, Valzania; Paganini, Cassata, Beghetto; Pinamonti, Ciano