Juventus-Atalanta in TV e in streaming

Juventus-Atalanta è uno dei tre posticipi serali della penultima giornata di Serie A. Si gioca alle 20.30 all’Allianz Stadium di Torino. Sarà l’ultima partita in casa per Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano che a fine campionato lascerà la Juventus dopo aver vinto cinque Scudetti consecutivi. Sarà anche l’ultima partita a Torino prima del ritiro dal professionismo per il difensore Andrea Barzagli. La Juventus gioca senza più nulla da chiedere al campionato, mentre l’Atalanta è in piena corsa per la sua prima qualificazione ai gironi di Champions League: attualmente è quarta in classifica a un punto dal terzo posto dell’Inter.

Dove vedere Juventus-Atalanta

Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Atalanta (3-4-2-1) Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata