Sassuolo-Roma in TV e in streaming

Sassuolo-Roma è il terzo anticipo serale della penultima giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà trasmesso su Dazn. Il Sassuolo è matematicamente salvo e non ha più nulla da chiedere al campionato. La Roma invece proverà a riavvicinarsi al quarto posto per la qualificazione alla Champions League, sperando che domenica sera Inter e Atalanta perdano punti contro Napoli e Juventus. L’ultima vittoria ottenuta in casa proprio contro la Juventus è stata offuscata dal caso De Rossi. In settimana il capitano della Roma ha annunciato infatti che a fine campionato lascerà la squadra dopo che la dirigenza ha deciso di non offrirgli un nuovo contratto. Questo ha provocato proteste e contestazioni da parte dei tifosi.

Dove vedere Sassuolo-Roma

Sassuolo-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Dazn è accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma

Sassuolo (4-3-3) Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga

Roma (4-2-3-1) Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Dzeko

