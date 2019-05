Si sta votando in Australia

In Australia si vota oggi per le elezioni parlamentari, dalle quali emergerà una nuova maggioranza e quindi un nuovo governo del paese. Le persone che possono votare sono 16,4 milioni, mai così tanti, e con il loro voto rinnoveranno tutti i seggi alla Camera e circa la metà dei seggi del Senato. Il Partito Liberale di centrodestra, che oggi governa col primo ministro Scott Morrison con il sostegno di una coalizione, spera di restare al potere: Morrison è al governo soltanto da nove mesi, dopo aver vinto una disputa interna col precedente primo ministro e leader del partito, Malcolm Turnbull. Il suo principale avversario è il Partito Laburista guidato da Bill Shorten, che ha perso le elezioni del 2016.

Dal punto di vista politico l’Australia è un paese molto turbolento. Le elezioni dovrebbero tenersi teoricamente ogni tre anni, ma dal 2007 nessun primo ministro è riuscito a completare il suo mandato, e da allora i capi del governo sono stati ben sette. C’è una grandissima litigiosità interna ai partiti, che è favorita dalle regole politiche: il segretario del partito più votato in Parlamento diventa automaticamente primo ministro, e questo fa sì che basti un voto interno al partito per arrivare al governo (oltre che rendere evidentemente più facile arrivarci così che candidandosi direttamente alle elezioni).

Oggi Morrison è primo ministro proprio perché lo scorso agosto decise di contendere la leadership del Partito Liberale all’allora leader e primo ministro Malcolm Turnbull, e vinse. Il voto decisivo era arrivato dopo una settimana di crisi interna al partito, durante la quale Turnbull aveva vinto per un pelo un primo voto di sfiducia. Scott Morrison, 50 anni, è diventato quindi il settimo primo ministro australiano in poco più di 10 anni. Turnbull, che era in carica da circa tre anni, aveva a sua volta preso il posto di Tony Abbott con un voto di sfiducia interno al loro partito. La principale regione della crisi del Partito Liberale erano stati i pessimi sondaggi in vista delle elezioni di oggi, che vedevano i Laburisti in grande vantaggio. Oggi i Laburisti sono ancora avanti, ma il loro vantaggio stimato dai sondaggi si è molto ridotto.

Le tasse sono uno dei temi che più dividono i partiti: i Liberali e la loro coalizione propongono un grosso taglio fiscale per la classe media, e accusano i Laburisti di voler aumentare le tasse per 200 miliardi di dollari. I Laburisti dicono di voler aumentare le tasse a chi guadagna più di 48.000 dollari l’anno, e così trovare le risorse per pagare una serie di ambiziose riforme sociali. Un altro tema importante è l’ambiente e la lotta al cambiamento climatico: i Liberali hanno un piano per ridurre le emissioni, ma secondo molti è il classico “troppo poco, troppo tardi”; il piano dei Laburisti è più ambizioso ma si ferma prima di proporre una tassa sulle emissioni, dopo che in passato un simile esperimento era stato politicamente tragico per un loro governo.

Si è parlato molto anche di salute, perché il Partito Laburista ha deciso di farne il tema principale della sua campagna elettorale: propone di migliorare le terapie contro il cancro e rendere gratuite e facilmente prenotabili tutte le visite di prevenzione e controllo, e di aumentare i fondi a disposizione degli ospedali. Sull’immigrazione, invece, le differenze tra i partiti non sono così grandi: sia i Liberali che i Laburisti, per esempio, sono favorevoli ai respingimenti delle imbarcazioni di migranti che cercano di raggiungere l’Australia (soltanto i Verdi, tra i principali partiti, sono apertamente pro-immigrazione). Il Guardian ha un’utile infografica per confrontare le posizioni tra i vari partiti.

Il primo ministro Morrison dice di essere riuscito a rendere la coalizione più unita e compatta, ma sono stati mesi molto agitati per la politica australiana, e non solo per la sua cronica instabilità: gli elettori più giovani sono frustrati dall’inazione sul clima e sul costo delle case, mentre gli anziani temono soprattutto aumenti delle tasse. In tutto questo, da mesi si discute ancora molto animatamente del riconoscimento formale degli indigeni australiani e del trattamento delle donne in Parlamento, dopo un gran numero di episodi sgradevoli. E tre giorni fa è morto Bob Hawke, che dell’Australia era stato primo ministro dal 1983 al 1991 con i Laburisti, e che è stato ricordato con commozione e stima anche da molti suoi avversari.

Il sistema elettorale australiano è notoriamente particolare, e non solo perché votare è obbligatorio (chi non vota rischia comunque una multa molto bassa, circa 10 euro). Gli elettori inoltre non esprimono soltanto un voto ma devono stilare, sulla scheda elettorale, una propria “classifica” dei candidati che si presentano nel loro collegio. Il sistema è stato creato per premiare, oltre ai partiti più grandi e organizzati che spesso finiscono in cima alle preferenze, anche i più piccoli e che meno “dispiacciono” all’elettore: in prospettiva, per il sistema stesso con cui vengono assegnati i seggi, per un partito piccolo è molto più conveniente essere tra le prime posizioni di molti elettori piuttosto che essere al primo posto tra pochi.

Sulla base di questo sistema molti partiti piccoli stringono accordi politici fra di loro o con i partiti più grossi per ottenere una buona posizione nelle classifiche degli altri elettori: nella pratica, fuori dai seggi ogni partito distribuisce ai propri elettori una sorta di “indicazione di voto”, con la classifica “ufficiale” del partito compilata dalla dirigenza in base agli accordi politici, che spesso (anche per pigrizia) viene riprodotta interamente dagli elettori più fedeli al partito.