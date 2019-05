Weekly Post #21 – Il posto dove finisce l’Europa

Circa 150 chilometri a sud delle coste dell’Andalusia, circondata su tre lati dal Marocco e non lontana dal confine con l’Algeria, Melilla è una exclave spagnola in Nord Africa in cui da secoli convivono culture, religioni ed etnie diverse. Oggi la si conosce soprattutto per l’imponente recinzione che ne delimita il confine, ma la cosa più interessante di Melilla è quello che c’è al suo interno. Luca Misculin ed Elena Zacchetti, che ci sono stati, ci raccontano perché Melilla non è una frontiera soltanto geografica: i meccanismi che ne regolano la quotidianità potrebbero in un certo senso essere un’anticipazione di quelli che vedremo in futuro in altri luoghi.