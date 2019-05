Inter-Chievo in TV e in diretta streaming

Inter-Chievo è l’ultimo posticipo della 36ª giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi circa 58.000 spettatori. Dopo le vittorie di Atalanta, Milan e Roma, l’Inter deve vincere a sua volta per ritornare al terzo posto e avvicinarsi alla qualificazione alla Champions League. Stasera è nettamente favorita, dato che gioca contro il Chievo Verona già retrocesso in Serie B da ultimo classificato. Gli unici due giocatori indisponibili dell’Inter dovrebbero essere Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij. Il resto della squadra è a disposizione. Il Chievo invece, come ha fatto nelle ultime giornate, potrebbe far giocare alcuni giovani in vista della prossima stagione. Per il capitano Sergio Pellissier sarà l’ultima partita a San Siro prima del ritiro a fine stagione.

Nel corso della serata l’Inter celebrerà l’ingresso nella sua Hall of Fame di altri quattro ex giocatori: Francesco Toldo, Giacinto Facchetti, Dejan Stankovic e Giuseppe Meazza. Facchetti e Meazza saranno rappresentati dagli eredi mentre Toldo e Stankovic verranno premiati di persona.

Dove vedere Inter-Chievo

Inter-Chievo sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Inter-Chievo

Inter (4-2-3-1) Handanovic; Asamoah, Skrinair, Miranda, Dalbert; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

Chievo (3-4-1-2) Semper; Andreolli, Cesar, Barba; Kiyine, Rigoni, Hetemaj, Leris; Vignato; Meggiorini, Pellissier