Ci sono una notizia buona e una notizia mezza buona e mezza cattiva: quella buona è che la settimana è ormai finita. Quella mezza e mezza è che le previsioni meteo per questo fine settimana saranno buone solo per una metà dell’Italia: sabato infatti pioverà in buona parte del Nord, mentre al Centro-Sud dovrebbe mantenersi sereno o poco nuvoloso. Di mattina è prevista pioggia solo all’estremo nord lombardo, poi nel pomeriggio peggiorerà in tutta la regione e nelle zone limitrofe, soprattutto in Piemonte e Valle d’Aosta. Di sera e di notte invece pioverà soprattutto nel Nord-Est e sulla costa adriatica, mentre nelle altre regioni sarà nuvoloso.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma la giornata di sabato sarà bruttina: potrebbe cominciare a piovere già dalle undici di mattina e smetterà, forse, verso le 17. Nel frattempo ci sarà un forte vento, probabilmente fastidioso, che rimarrà fino a sera inoltrata. Buon sabato!

Le previsioni meteo per Milano

A Milano sabato sarà per la gran parte della giornata nuvoloso, sia di mattina che di sera. Verso le 14 invece potrebbe esserci un po’ di sole. Dalle 17 in poi rischio pioggia e temporale, giusto per rovinare il sabato sera ai milanesi.