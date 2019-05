Dopo lo scrutinio dell’80 per cento dei voti, l’African National Congress è in testa nelle elezioni in Sudafrica

L’8 maggio in Sudafrica si sono tenute le elezioni per scegliere i nuovi membri dell’Assemblea Nazionale, delle assemblee provinciali e un nuovo presidente. Per ora è stato scrutinato l’80 per cento delle schede e l’African National Congress (ANC), il partito al governo del Sudafrica dalla metà degli anni Novanta, è in netto vantaggio sugli avversari, come previsto: al momento ha ottenuto il 57 per cento dei voti, mentre il principale partito di opposizione, Alleanza Democratica (DA), ha solo il 22 per cento.

Verrà rieletto quindi presidente Cyril Ramapahosa, che era subentrato nel febbraio dello scorso anno a Jacob Zuma, che aveva governato il paese dal 2009 ed era stato coinvolto per anni in in scandali personali e politici. Proprio gli scandali e la corruzione dilagante durante la presidenza di Zuma, insieme alle difficoltà economiche del paese, hanno fatto perdere credibilità e voti all’ANC, che alle scorse elezioni aveva ottenuto il 62 per cento dei voti.