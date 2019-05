Cosa c’è stasera in TV

Stasera è soprattutto la serata della seconda semifinale di Champions League tra Ajax e Tottenham, su Rai Uno: forse non sarà la partita pazzesca di ieri, ma comunque ci sarà da divertirsi. Se non siete appassionati di calcio, però, non c’è una grande scelta: qualche film datato, tipo Notte prima degli esami – Oggi e Colpevole d’innocenza, oppure il talk show di Barbara d’Urso. Su La7 Atlantide parlerà della crisi finanziaria del 2008, mentre su Sky danno Per un pugno di dollari.

Rai Uno

21.00 – Ajax – Tottenham

Partita di ritorno della seconda semifinale di UEFA Champions League, in onda in chiaro su Rai Uno. Chi vince giocherà la finale a Madrid contro il Liverpool, che ieri ha compiuto un’impresa storica rimontando il Barcellona. L’Ajax all’andata ha vinto a Londra per 1-0, ma non ha un gran vantaggio perché si trova comunque nella situazione di non dover subire gol.

Rai Due

21.20 – Amore, cucina e curry

Film del 2014 diretto da Lasse Hallström (quello di Chocolat) e interpretato tra gli altri da Helen Mirren. È uno di quei film sulla cucina e racconta una sfida culinaria tra due ristoranti, con l’aggiunta del tema “confronto-con-il-diverso”, poiché uno dei due ristoranti è gestito da una famiglia indiana, però nel sud della Francia.

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che si occupa dei casi di cronaca nera e persone scomparse.

Rete 4

21.30 – Colpevole d’innocenza

Film thriller del 1999 con Ashley Judd e Tommy Lee Jones. Racconta la storia di una donna felicemente innamorata di un uomo, con il quale va a farsi un giro a barca in vela per una notte: al risveglio, l’uomo è sparito e lei ha tracce di sangue sul corpo, quindi viene accusata e condannata. Solo che probabilmente è tutto un complotto.

Canale 5

21.40 – Non è la d’Urso

Settima puntata del nuovo talk show in prima serata condotto da Barbara d’Urso.

Italia Uno

21.20 – Il mio amico Nanuk

Film del 2014 che racconta la storia di Luke, un ragazzo che vive nel nord del Canada e che una sera scopre un cucciolo di orso polare separato dalla madre. Se ne prenderà quindi cura, cercando il modo per riportarlo dalla madre.

La7

21.15 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. La puntata di oggi racconterà la crisi finanziaria del 2008, quindi magari vi serve un ripasso per arrivarci preparati:

TV8

21.25 – Notte prima degli esami – Oggi

“Oggi” nel titolo non è più oggi da un pezzo: nel film ci sono sempre Nicolas Vaporidis e gli altri attori del precedente film quasi omonimo, solo che la notte degli esami di cui si parla è quella del 2006, cioè 13 anni fa (!).

Nove

21.30 – La guerra dei mondi

Film del 2005 di Steven Spielberg con protagonista Tom Cruise. Il film esplora uno dei temi preferiti di Spielberg, cioè la vita extraterrestre, ma questa volta gli alieni non sono pacifici né emettono suoni strani: semplicemente sono cosi giganteschi e mostruosi che vogliono distruggere la Terra. L’idea non è di Spielberg ma si basa su un racconto di H.G. Wells, già sfruttato da Orson Welles nella sua celebre trasmissione radiofonica su CBS.

Iris

21.10 – Zodiac

Film del 2007 con Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo, diretti da David Fincher, regista di Fight Club e The Social Network: racconta una storia vera, basata sui libri che raccontano le indagini sul “Killer dello Zodiaco”, che fu attivo tra gli anni Sessanta e Settanta in California, negli Stati Uniti. La sua identità non è mai stata scoperta.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Child 44 – Il bambino 44

Sky Cinema Collection

21.15 – Per un pugno di dollari

La colonna sonora dovrebbe bastare: