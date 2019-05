Il Liverpool è in finale di Champions League

Il Liverpool ha battuto 4-0 il Barcellona nella prima semifinale di ritorno di UEFA Champions League e si è qualificato alla finale del torneo, in programma il primo giugno a Madrid. Il Liverpool aveva bisogno di un’impresa per ribaltare la sconfitta per 3-0 subita una settimana fa in Spagna, per giunta non avendo a disposizione due dei suoi migliori giocatori: Mohamed Salah e Roberto Firmino, esterno e prima punta della formazione titolare, entrambi infortunati. Nonostante questo, la squadra allenata da Jurgen Klopp è riuscita comunque ad annullare il Barcellona e il suo capitano, Lionel Messi, che all’andata aveva segnato una doppietta.

Ad Anfield Road il Liverpool è andato in vantaggio dopo sette minuti di gioco con Divock Origi, il sostituto di Firmino. Nel corso del primo tempo non ci sono stati altri gol né azioni degne di nota da parte del Barcellona. Ad inizio ripresa l’ingresso in campo a centrocampo di Georginio Wijnaldum ha cambiato la partita, dato che l’olandese ha segnato il gol del 2-0 al cinquantaquattresimo e due minuti dopo, di testa, quello del momentaneo 3-0. Il gol della qualificazione è infine arrivato a dieci minuti dal termine, quando il terzino Trent Alexander-Arnold ha battuto a sorpresa un calcio d’angolo cogliendo totalmente impreparata la difesa del Barcellona: Origi, ritrovatosi da solo in area di rigore e libero da marcature, ha potuto segnare di prima il gol che ha completato la rimonta. Il Liverpool giocherà quindi la finale di Champions League per il secondo anno consecutivo. Per il Barcellona, invece, è la seconda edizione consecutiva del torneo che si conclude con una eliminazione in rimonta.