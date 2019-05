Napoli-Cagliari in streaming e in TV

Napoli-Cagliari è il posticipo domenicale della 35esima giornata di Serie A, la quartultima. La partita inizierà allo stadio San Paolo di Napoli alle 20.30 e per entrambe le squadre non sarà particolarmente importante. Il Napoli è ormai praticamente certo della qualificazione in Champions League e del secondo posto, e il Cagliari è sufficientemente al riparo dalla zona retrocessione. Ma per tutti, sempre, vincere è più bello che perdere.

Come vedere Napoli-Cagliari

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 1. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Napoli e Cagliari

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Younes; Insigne, Milik.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Luca Pellegrini; Padoin, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.