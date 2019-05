Meteo: le previsioni per domenica 5 maggio

Non sarà la prima domenica di maggio che ci eravamo immaginati, quella di domani. Al nord sono infatti previste nuvole quasi ovunque e piogge, in certi casi anche “a carattere temporalesco”. Il cielo sarà coperto anche al centro e sono attese piogge sul settore tirrenico. Al sud andrà un po’ meglio ma anche lì potrebbe piovere in molte regioni, soprattutto nel pomeriggio.

Le previsioni meteo per Roma

Potrebbe piovere nel pomeriggio e comunque le temperature non andranno mai oltre i 15 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

Temperature piuttosto basse, anche sotto i 10 gradi, e possibili piogge per tutta la mattina.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.