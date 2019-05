La Cina aprirà nuove basi militari all’estero, dice il Pentagono

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, più noto come Pentagono, ha detto che la Cina aprirà nuove basi militari all’estero nell’ambito del potenziamento della “Belt and Road Initiative” (BRI), l’ambizioso programma di investimenti cinesi per la costruzione in giro per il mondo di infrastrutture commerciali, spesso chiamato un po’ impropriamente “Nuova via della seta”. Nel suo rapporto annuale sugli sviluppi della politica militare cinese, il Pentagono scrive che nei prossimi anni la Cina «cercherà di aprire altre basi militari in paesi con i quali ha relazioni amichevoli di lunga data e interessi strategici simili, come il Pakistan, e in cui esistono precedenti di basi militari straniere». Al momento la Cina ha una sola base militare all’estero, in Gibuti, nel Corno d’Africa. Il Pentagono dice che le nuove basi potrebbero essere aperte in luoghi chiave per la politica internazionale cinese, come il Medio Oriente, il Sudest Asiatico e il Pacifico occidentale.