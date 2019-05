Eintracht Francoforte-Chelsea in diretta TV e in streaming

Eintracht Francoforte-Chelsea è una delle due semifinali di UEFA Europa League in programma stasera. Si gioca alle ore 21 alla Commerzbank-Arena di Francoforte, in Germania. Per l’Eintracht la semifinale di Europa League raggiunta dopo aver eliminato Shakhtar Donetsk, Inter e Benfica è il punto più alto raggiunto nella sua storia recente e arriva nella stagione che potrebbe concludersi anche con la prima qualificazione in Champions League. Per arrivare in finale, tuttavia, dovrà vedersela contro il Chelsea di Maurizio Sarri, una delle due grandi favorite del torneo, il cui livello tecnico è nettamente superiore.

I tedeschi avranno due assenze pesanti in attacco, quelle di Sebastian Haller e Ante Rebic. Il Chelsea, invece, che ha vinto undici delle dodici partite di Europa League disputate fin qui, sarà senza il difensore Antonio Rudiger e l’esterno Callum Hudson-Odoi. Il trequartista brasiliano Willian è in dubbio.

Dove vedere Eintracht-Chelsea

Eintracht-Chelsea sarà trasmessa in diretta e in chiaro sul digitale terrestre da TV8 e in streaming tramite il sito del canale, raggiungibile da qui. Sky la trasmetterà su Sky Sport (canale 253). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Eintracht-Chelsea

Eintracht (3-4-1-2) Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; da Costa, Fernandes, Rode, Kostic; Gacinovic; Paciencia, Jovic

Chelsea (4-3-3) Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard