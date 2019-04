Cosa c’è stasera in TV

I programmi di stasera sono i soliti del venerdì con l’aggiunta di parecchi film e qualche programma di intrattenimento: tra i soliti troverete Propaganda Live, Quarto grado, La Corrida e Fratelli di Crozza; tra i film da segnalare ci sono The Avengers, proposto in occasione dell’uscita nelle sale di Avengers: Endgame, poi 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, In guerra per amore e la commedia Poveri ma ricchi. Su Sky ci sono invece due nuove puntate della quarta stagione di Gomorra.

Rai Uno

21.25 – La Corrida

Quinta puntata della nuova edizione della storica trasmissione pensata da Corrado qualche generazione fa e che torna uguale-uguale: la condurrà Carlo Conti, con la partecipazione di Ludovica Caramis. Sul palco ci saranno persone comuni e professionisti dello spettacolo che si “esibiranno” davanti a Conti, seduto sul classico sgabello. I dilettanti allo sbaraglio saranno giudicati dal pubblico in studio che avrà pentole, fischietti e campanacci.

Rai Due

21.20 – The Avengers

Film del 2012 basato sui personaggi dei fumetti Marvel (Capitan America, Hulk, Iron Man e altri), il primo della saga che si conclude con il film che è ora nelle sale, cioè Avengers: Endgame. Nel cast ci sono Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, e Samuel L. Jackson, tra gli altri.

"Forse non salveremo la terra, ma sicuramente la vendicheremo!"

Prendete 📝solo se siete pronti a trascorrere con noi

"un venerdì da eroi" su #Rai2 👇

Questa sera alle 21.20 #Avengers

Venerdì 3 maggio sempre alle 21.20 #Avengers #AgeOfUltron

e non finisce qui… @MarvelNewsIT pic.twitter.com/4t600lcVYS — Rai2 (@RaiDue) April 26, 2019

Rai Tre

21.20 – In guerra per amore

Film del 2016 di e con Pif, ambientato nel 1943: un giovane siciliano immigrato a New York si innamora della figlia di un boss mafioso, e per sposarla è costretto a chiedere a lui il permesso. Quindi va in Sicilia, dove però si sta combattendo la guerra, e quindi per arrivarci si arruola nell’esercito americano. Nel cast c’è anche Miriam Leone.

Rete 4

21.30 — Quarto Grado

Programma di approfondimento di cronaca giudiziaria condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Dopo le parole di Rosa Bazzi alle telecamere de #LeIene, questa sera avremo per la prima volta in studio a #QuartoGrado una persona che potrebbe chiarire diversi punti. Vi aspettiamo alle 21.25 su #Rete4 https://t.co/2AxqBhwNw9 — Quarto Grado (@QuartoGrado) April 26, 2019

Canale 5

21.35 – Poveri ma ricchi

Commedia del 2016 con Christian De Sica, Lucia Ocone e Enrico Brignano, diretta da Fausto Brizzi. I protagonisti del film sono i membri di una famiglia di un piccolo paese fuori Roma, la cui vita viene stravolta dalla vincita di 100 milioni di euro alla lotteria.

Italia Uno

21.25 – 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

È l’adattamento cinematografico del libro 13 Hours, scritto dal giornalista statunitense Mitchell Zuckoff. Sia il libro che il film parlano dell’attacco terroristico compiuto tra l’11 e il 12 settembre 2012 al consolato statunitense di Bengasi, in Libia. Tra l’inizio e la fine dell’attacco passarono 13 ore, al termine delle quali morirono quattro statunitensi: uno di loro era l’ambasciatore americano Christopher Stevens; i protagonisti del film sono alcuni membri del GRS, un’organizzazione creata dal governo statunitense dopo l’11 settembre, composta da ex-militari che lavoravano sotto contratto per gli Stati Uniti.

La7

21.15 – Propaganda Live

Programma comico di approfondimento condotto da Diego Bianchi. Oltre ai soliti Makkox e Mirko Matteucci ci saranno Lello Arena e Gino Strada.

Stasera torna #propagandalive, in studio con noi anche Gino Strada.

Ci vediamo alle 21,15 su @la7tv pic.twitter.com/9AgKeM56tu — Propaganda Live (@welikeduel) April 26, 2019

Tv8

21.30 — Quattro ristoranti

Programma di cucina diretto da Alessandro Borghese, che mette l’uno contro l’altro quattro ristoratori di una città: la puntata di stasera è girata a Cremona.

Per l’ultima puntata vi aspetta un viaggio nel bollito d’autore 😍 #Ale4Ristoranti torna alle 21:15 su TV8 📺 pic.twitter.com/kyIF2CgPtX — TV8 (@TV8it) April 26, 2019

Nove TV

21.25 – Fratelli di Crozza

Il programma satirico con Maurizio Crozza, dal vivo.

Pronto, Presidente? #CrozzaBerlusconi, è ancora in linea? Pronto? 😂

Vi aspettiamo venerdì per un nuovo appuntamento con #FratelliDiCrozza! pic.twitter.com/R40IUJEp1d — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) April 10, 2019

Rai Movie

21.05 – I cannoni di Navarone

Storico film del 1961 tratto dall’omonimo romanzo di Alistair MacLean, ambientato durante la Seconda guerra mondiale. Ci sono Gregory Peck, David Niven e Anthony Quinn, ed è diretto da J. Lee Thompson.

Alle 21.10 "I cannoni di Navarone" di J. Lee Thompson con David Niven, Gregory Peck, Anthony Quinn, Gia Scala, Irene Papas pic.twitter.com/F8fG4mF0NT — Rai Movie (@raimovie) April 26, 2019

Iris

21.00 – Indiana Jones e il regno del Teschio di cristallo

Il quarto film, del 2008, con l’archeologo meno accademico della storia del cinema. Stavolta è ambientato in piena guerra fredda, quindi ci sono gli immancabili russi cattivi, e a fare da spalla a Indiana c’è un giovane ribelle interpretato da Shia LaBeouf. La regia è sempre di Steven Spielberg.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Gomorra – La serie

Settima e ottava puntata della serie tratta dal libro di Roberto Saviano, arrivata alla quarta stagione. Qui trovate i riassunti delle puntate precedenti:

– Gomorra 4: cosa è successo nella quinta e nella sesta puntata

– Gomorra 4: cosa è successo nella terza e nella quarta puntata

– Gomorra 4: cosa è successo nella prima e nella seconda puntata

Sky Cinema Due

21.00 – Third Person