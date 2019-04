Le previsioni meteo per Pasquetta

Come capita spesso per Pasquetta, le previsioni meteo per lunedì infrangono le speranze di chi pregustava una grigliata al sole. Alla mattina il cielo sarà nuvoloso quasi dappertutto: soltanto Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia e qualche angolo fortunato della Sardegna potranno sperare di vedere il sole a tratti. Il pomeriggio andrà peggiorando anche nei posti in cui alla mattina andava bene. La sera pioverà sulla metà sud della penisola, ma anche su Piemonte e Liguria; la notte invece pioverà sulla metà nord della penisola, per par condicio. Durante la giornata, però, il tempo di fare la grigliata senza bagnarsi c’è, coraggio.