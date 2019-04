Foto dal Salone e dal Fuorisalone, a Milano

Da martedì 9 aprile è ufficialmente iniziata la settimana del design a Milano, che si sviluppa con il Fuorisalone e il Salone del Mobile, fra i più importanti eventi al mondo per quanto riguarda design e arredamento.

Il Salone del Mobile è una fiera espositiva del settore e sarà aperto fino a domenica 14 aprile alla Fiera di Milano, che in realtà si trova a Rho. È rivolto soprattutto agli addetti ai lavori, ma nel weekend sarà aperto anche al pubblico, se siete tra quelli in cerca di idee per la casa. Il Fuorisalone invece è per tutti e un po’ dappertutto in città: nel quartiere di Brera, intorno a via Tortona, all’Università Statale, di giorno ma anche e soprattutto dall’ora dell’aperitivo in poi, quando le strade si riempiono di persone che guardano e fotografano le installazioni più particolari alla feste e agli aperitivi nei cortili della città. A seguire le belle foto degli ultimi giorni, dentro e fuori il Salone.