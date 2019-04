Le previsioni meteo per domani, lunedì 8 aprile

È bello poter ancora fare affidamento su certe sicurezze dell’infanzia, come quella instillata da una filastrocca per bambini secondo cui ad aprile piove: «Marzo pazzerello, Aprile con l’ombrello». Anche domani, lunedì 8 aprile, sarà una giornata di pioggia in gran parte d’Italia. Le temperature massime aumenteranno nel nord-ovest, mentre diminuiranno nel resto del paese. A Milano si potrà pranzare all’aperto, a Roma solo se non vi dà fastidio il vento.

Nord

Rispetto a oggi al nord non pioverà tanto, ma ci sarà comunque cielo molto nuvoloso in alcune zone, in particolare lungo le Alpi, dove potrebbe nevicare un po’ sopra i 1.500 metri. È sulle regioni orientali che il cielo sarà coperto, mentre a ovest ci sarà il sole.

Centro e Sardegna

Di mattina ci saranno deboli piogge in Sardegna e Abruzzo, dove il cielo sarà particolarmente nuvoloso. Dal pomeriggio la situazione migliorerà e sulle regioni tirreniche il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Sud e Sicilia

In generale il cielo sarà molto nuvoloso e ci saranno temporali e rovesci in tutta la regione.

Previsioni meteo per Roma

Sia a Roma che a Milano lunedì sarà una giornata ventosa e a Roma in particolare, dopo l’ora di pranzo e per tutto il pomeriggio. Il cielo sarà coperto e la temperatura varierà dai 7 ai 19°C.

Previsioni meteo per Milano

A Milano sarà una giornata con cielo nuvoloso o poco nuvoloso e a partire dal pomeriggio, come dicevamo, di vento. La temperatura varierà dai 6 ai 18°C e per come si metteranno le cose dovreste poter pranzare all’aperto in maglietta.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.