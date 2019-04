Napoli-Genoa in streaming e in tv

Napoli-Genoa è una delle partite della 31esima giornata di Serie A, e si giocherà questa sera alle 20.30 allo stadio San Paolo. Napoli-Genoa sarà arbitrata da Fabrizio Pasqua. È una partita che, di per sé, non ha molta importanza per le due squadre: il Napoli è infatti sufficientemente sicuro del suo secondo posto, avendo 9 punti di vantaggio sull’Inter, mentre il Genoa con i suoi 33 punti e la sua 13esima posizione in classifica ha un buon distacco dalla zona retrocessione, sei punti più in basso. Napoli-Genoa è però tenuta d’occhio perché potrebbe, almeno in teoria, decidere il campionato con sette giornate di anticipo: se il Napoli perdesse, la Juventus sarebbe infatti matematicamente campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva. Dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro l’Empoli, però, un altro passo falso del Napoli, per di più in casa, sembra improbabile.

Dove vedere Napoli-Genoa

Napoli-Genoa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Milik, Mertens.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; Pereira, Lerager, Radovanovic, Bessa, Lazovic; Sanabria, Kouamé.