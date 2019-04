Le truppe di Haftar sono arrivate vicino a Tripoli

In Libia le truppe guidate dal maresciallo Khalifa Haftar sono arrivate vicino a Tripoli, capitale del paese e sede del governo riconosciuto dalle Nazioni Unite e dall’Italia, guidato da Fayez al Serraj: venerdì c’è stato uno scontro armato vicino all’ex aeroporto della città. In serata le Forze armate libiche (LNA), il gruppo armato di Haftar, hanno detto di avere il controllo sulla zona.

L’avanzata delle LNA verso Tripoli era cominciata giovedì: il 14 aprile è in programma una conferenza sul futuro della Libia da tenersi a Ghadames, nel sud-ovest del paese, e secondo gli esperti Haftar vorrebbe presentarsi alla conferenza in una posizione di forza.

Spostandosi verso Tripoli, nel nord-est del paese, arrivando sia da sud che da ovest, le LNA non hanno incontrato molta resistenza. Si pensa che Haftar abbia fatto accordi con gruppi, fazioni e milizie di vario tipo che controllano diverse città in modo da non arrivare a scontri violenti. A Tripoli però le cose potrebbero andare diversamente, come hanno dimostrato i primi scontri. Serraj ha detto di essere pronto a usare la forza per difendere la città e le persone che ci abitano «dai terroristi, dai gruppi criminali e da coloro che operano al di fuori della legittimità».

L’attuale situazione della Libia – con un governo riconosciuto dalla comunità internazionale nella zona più popolose, quella di Tripoli appunto, ma con un gran pezzo di paese guidato da Haftar – è una conseguenza della deposizione, nel 2011, di Muammar Gheddafi. Negli ultimi mesi c’erano stati vari tentativi di mediazione tra Serraj e Haftar (un generale inizialmente fedele a Gheddafi, poi da lui esiliato), compresa la conferenza di Palermo organizzata nel novembre 2018 dall’Italia.