Le “Offerte di primavera” di Amazon per oggi, venerdì 5 aprile

Sono gli ultimi giorni delle “Offerte di primavera” di Amazon, un’iniziativa promozionale simile al “Black Friday” e al “Prime Day” che finirà domenica 7 aprile. Giorno per giorno i prodotti in offerta cambiano: qui sono elencati quelli scontati oggi, venerdì 5 aprile, ma solo nel caso siano convenienti, dato che alcune offerte possono essere fuorvianti.

Amazon infatti indica la percentuale di sconto in base al prezzo originale dei prodotti, anche quando i prodotti in questione sono sul mercato da anni e da tempo costano molto meno. Per evitare di comprare qualcosa che sembra conveniente ma non lo è davvero, è bene verificare l’andamento del suo prezzo su Amazon consultando siti come Camelcamelcamel: permettono di vedere quanto costava l’oggetto a cui si è interessati una settimana, un mese o un anno fa. La redazione del Post l’ha fatto per la maggior parte delle offerte di oggi, per semplificarvi la vita se volete approfittare degli sconti. La pagina generale delle offerte invece è qui.

Un esempio di come cambiano i prezzi di certi prodotti su Amazon è evidente nel caso dell’impastatrice Kenwood Kvl4100S: il prezzo è da poco calato di 230 euro, ma nei mesi scorsi costava molto meno degli ultimi giorni. In ogni caso, ora costa 270 euro, più o meno 60 euro in meno rispetto a quanto potevate trovarla nell’ultimo periodo.

Per ragioni anagrafiche la redazione del Post ha già una relazione complicata con i ferri da stiro: con l’eccezione di una redattrice che ha frequentato un corso di cucito, non ci sono grandi esperienze con le macchine da cucire. Se invece per voi è un oggetto utile o adatto a un regalo, questa di Singer ora costa 130 euro: è costata anche molto meno (78 euro per qualche giorno a dicembre) quindi forse vale la pena aspettare che il prezzo scenda ancora.

Per chi prossimamente deve fare un regalo a una ragazzina o a un ragazzino (o anche qualcuno più grande) impallinati con Star Wars, il Millennium Falcon di LEGO oggi costa 105 euro invece di 135-150. Si può anche tenere in un armadio fino a Natale.

Non è tra gli estrattori più venduti su Amazon dello scorso maggio perché è arrivato sul mercato da poco e proprio per questa ragione è la prima volta che viene offerto con un prezzo scontato: oggi questo estrattore Russell Hobbs costa 100 euro invece di 140. Ci sono poche recensioni e molto diverse, quindi è solo per consumatori impulsivi o che si fidano più dei marchi che delle recensioni.

Non c’entra nulla con le “Offerte di primavera”, ma in questi giorni Amazon propone anche un’altra promozione, che potrebbe interessare chi legge molto: fino all’8 aprile, acquistando almeno 20 euro di libri tra quelli elencati qui, si riceve un buono sconto da 7 euro per acquistare altri prodotti su Amazon entro il 23 maggio. Sempre a proposito di libri, da oggi e fino al 5 maggio, c’è il 20 per cento di sconto su quelli di Gribaudo che trovate qui: potrebbero interessarvi se cercate un libro illustrato per bambini o nuove ricette. Fino al 21 aprile invece ci sono gli sconti sui fumetti di Bao Publishing.

