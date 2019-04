Le “Offerte di primavera” di Amazon per oggi, giovedì 4 aprile

Ancora fino a domenica 7 aprile su Amazon una lunga serie di prodotti di tutti i generi sarà scontata per le “Offerte di primavera“, una promozione cominciata la settimana scorsa e simile a quelle che Amazon fa per il “Black Friday” a novembre e il “Prime Day” a luglio. Giorno per giorno i prodotti in offerta cambiano: qui sono elencati quelli scontati oggi, giovedì 4 aprile, ma solo nel caso siano convenienti, dato che alcune offerte sono fuorvianti.

Amazon infatti indica la percentuale di sconto in base al prezzo originale dei prodotti, anche quando i prodotti in questione sono sul mercato da anni e da tempo costano molto meno. Per evitare di comprare qualcosa che sembra conveniente ma non lo è davvero, è bene verificare l’andamento del suo prezzo su Amazon consultando siti come Camelcamelcamel: vi permettono di vedere quanto costava l’oggetto a cui siete interessati una settimana, un mese o un anno fa. La redazione del Post l’ha fatto per la maggior parte delle offerte di oggi (in generale sono meno di quelle di ieri), per semplificarvi la vita se volete approfittare degli sconti.

Sommario: Cose per la tavola di Alessi | Un televisore di Samsung 4K | Un distanziometro laser | Una pentola cuociriso | Telecamere di sicurezza e un termostato di Honeywell | Il treno per Hogwarts, fatto di LEGO

Tra i prodotti in sconto oggi ci sono vari oggetti per la tavola – ad esempio molti cesti per la frutta e il pane e portarotoli adatti a certe case al mare – di Alessi. Tra questi se ne fa notare uno che può piacere in particolare a quelli che amano trovare facce negli oggetti (cioè divertirsi con la pareidolia): un cavatapppi che ricorda un pappagallo. Costa 21 euro invece dei 29 a cui si trova di solito.

Se poi siete un po’ appassionati di storia del design potrebbe interessarvi l’offerta sul Juicy Salif, il famoso spremiagrumi disegnato nel 1988 da Philippe Starck: è quello che ricorda un’astronave aliena dei film di fantascienza. Starck – famosissimo designer e architetto francese – disse di essere stato ispirato da un piatto di calamari per disegnarlo. Con le “Offerte di primavera” di oggi lo potete comprare per 30 euro nella versione bianca. Se qualcuno dice che è brutto potete rispondere che sta nella collezione del MoMA di New York.

Se avete bisogno di un televisore nuovo, oggi c’è un Samsung 4K da 58 pollici a 500 euro: se ne risparmiano tra i 30 e i 100 rispetto ai prezzi degli ultimi mesi.

Un oggetto in sconto che forse serve a meno persone, ma per queste persone può essere particolarmente utile, è un distanziometro laser di Bosch che grazie al Bluetooth si collega a un’app (Measuring Master) con cui si può disegnare la planimetria di una stanza. Costa 92 euro: di solito il prezzo oscilla tra 115 e 140 euro.

C’è un piccolo sconto – di 4 euro – sulla pentola cuociriso da 1,8 litri di Russell Hobbs: costa 25 euro. Va bene per cuocere le verdure al vapore, anche.

Ci sono anche degli sconti su alcuni prodotti di Honeywell: una telecamera di sicurezza che costa 78 euro con uno sconto di circa 20 sul prezzo abituale; un’altra da 112 euro, che solitamente si trova a 130-160; e un termostato programmabile che oggi costa 36 euro invece che circa 60.

Per chi prossimamente deve fare un regalo a una ragazzina o a un ragazzino impallinati con Harry Potter, l’espresso per Hogwarts di LEGO oggi costa 62 euro invece di 77.

***

