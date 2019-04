Roma-Fiorentina in TV e in streaming

Roma-Fiorentina è una delle partite valide per la trentesima giornata di Serie A in programma stasera. Si gioca alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma, dove sono previsti circa 30.000 spettatori. Dopo gli ultimi risultati negativi la Roma sta rischiando di restare fuori dalle prime quattro posizioni della classifica e di conseguenza anche dalla prossima Champions League, l’obiettivo minimo di questa stagione. Nemmeno l’ingaggio di Claudio Ranieri sembra sia servito a dare uno scossone all’ambiente. Anche la Fiorentina tuttavia non si trova in un buon periodo di forma. Non vince da febbraio e viene da due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro giornate di campionato.

Dove vedere Roma-Fiorentina

Roma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni di Roma-Fiorentina

Roma (4-3-3) Mirante; Santon, Fazio, Marcano, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante; Kluivert Dzeko, Perotti

Fiorentina (4-3-3) Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Veretout, Benassi, Dabo; Muriel, Gerson, Simeone