Cosa c’è stasera in TV

Stasera ci saranno due serie in prima visione sui canali Rai: su Rai 1 trasmetteranno la seconda delle due nuova puntate di Il commissario Montalbano, celebre personaggio inventato dallo scrittore Andrea Camilleri, e su Rai 2 ci sarà una serie in prima visione assoluta dello stesso autore di La casa di carta. Se non avete voglia di fiction ci saranno anche il penultimo “Die Hard”, Cattivissimo me 3 e Vizio di forma di Paul Thomas Anderson, oppure i due soliti programmi del mercoledì: il talk show di Barbara d’Urso e Chi l’ha visto?.



Rai Uno

21.35 – Il commissario Montalbano

Nuovo appuntamento della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, con il personaggio interpretato da Luca Zingaretti, iniziata vent’anni fa con “Il ladro di merendine”. La puntata di stasera si intitola “Un covo di vipere”.

Rai Due

21.20 – Il molo rosso

Prima visione della nuova serie ideata da Alex Pina, autore della serie di successo La casa di carta, che parlerà di un “triangolo amoroso” e di sentimenti, anche se la serie inizia con un cadavere ritrovato sul molo citato nel titolo. Nel cast ci sarà Álvaro Morte, protagonista anche in La casa di carta.

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse.

Questa sera a #chilhavisto: Che cosa è successo a Mariangela Albertoni?. Con Federica Sciarelli alle 21:20 in diretta su #Rai3 →https://t.co/msCBcwuoWG pic.twitter.com/ATMu49kPWq — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 3, 2019

Rete 4

21.20 – Die Hard – Vivere o morire

Quarto episodio della saga iniziata con Trappola di cristallo. Questo è uscito nel 2007 e come negli altri il protagonista è Bruce Willis che interpreta il poliziotto John McClane, che questa volta ha il compito di trovare un pirata informatico.

Canale 5

21.40 – Non è la d’Urso

Quarta puntata del nuovo talk show in prima serata condotto da Barbara D’Urso.

Italia Uno

21.25 – Cattivissimo me 3

Film di animazione del 2017, di Pierre Coffin e Kyle Balda. In questo terzo capitolo il supercattivo con l’esercito di Minions è ormai diventato buono e lavora come agente segreto. I protagonisti Gru e Lucy sono doppiati, nella versione italiana, da Max Giusti e Arisa, mentre Paolo Ruffini interpreta Balthazar Bratt, il cattivo di questo terzo film.

La7

21.15 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. La puntata di oggi si occuperà del caso terremoto che ci fu a L’Aquila dieci anni fa.

L’AQUILA 10 ANNI DOPO

Nell'anniversario del terremoto, @andreapurgatori torna con uno Speciale Atlantide, in onda questa sera alle 21.15.#La7 #AtlantideLa7 pic.twitter.com/JC63LFsWew — La7 (@La7tv) April 3, 2019

TV8

21.25 – Masterchef Italia – All Stars

Replica in chiaro dell’edizione del popolare show di cucina con in gara i migliori concorrenti delle sette edizioni. Il programma è andato in onda in prima visione su Sky Uno tra dicembre e gennaio.

Il prossimo giudice speciale di #MasterChefAllStars viene dalla regione più a est d’Italia, ama i gatti e nei suoi piatti le erbe sono l’elemento principe 😍

Stiamo parlando di… 🤔

Scrivetelo qui e non perdetevi l’appuntamento questa sera alle 21:15 in prima visione su TV8 📺 pic.twitter.com/3drJAiiW2e — TV8 (@TV8it) April 3, 2019

Nove

21.30 – Viva l’Italia

Film del 2012 diretto da Massimiliano Bruno, con Raoul Bova, Alessandro Gassmann, Michele Placido e Ambra Angiolini, tra gli altri. Racconta la storia di un politico, Michele Spagnolo, che dopo un grave malore dice tutto quello che gli passa per la testa diventando “pericoloso” per il suo partito e per la sua famiglia.

Rai Movie

21.10 – Autumn in New York

È un film romantico del 2000 diretto da Joan Chen e i cui protagonisti sono Richard Gere e Winona Ryder. Il film racconta la storia d’amore tra un uomo maturo, Keane (Gere), e una donna molto più giovane di lui, Charlotte (Ryder), che è anche la figlia di un vecchio amore di Keane. Per complicare le cose, Charlotte scopre di avere una grave malattia al cuore.

Iris

21.00 – Vizio di forma

Film del 2014 di Paul Thomas Anderson, con Benicio Del Toro, Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon e Owen Wilson. Il film è tratto dall’omonimo romanzo dell’apprezzato scrittore statunitense Thomas Pynchon, pubblicato nel 2009, è ambientato a Los Angeles negli anni Sessanta ed è incentrato sulla storia di Larry “Doc” Sportello, un investigatore privato tossicodipendente a cui viene affidato un caso piuttosto torbido da una sua ex fidanzata.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo