Genoa-Inter in TV e in streaming

Genoa-Inter è una delle partite della trentesima giornata di Serie A in programma stasera. Si gioca alle 21 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Sia Genoa che Inter hanno perso le ultime partite disputate, rispettivamente contro Udinese e Lazio. Devono quindi tornare alla vittoria per perseguire i loro obiettivi: una posizione a metà classifica per il Genoa e il terzo posto per l’Inter. Nelle ultime stagioni le partite fra le due squadre si sono concluse spesso con risultati sorprendenti e a volte eclatanti, come il 5-0 dell’andata a favore dell’Inter. L’incontro di stasera vedrà inoltre il ritorno dell’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi non solo tra i convocati, ma anche tra i titolari, dopo quasi due mesi di totale assenza.

Dove vedere Genoa-Inter

Genoa-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest'anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato.

Le formazioni di Genoa-Inter

Genoa (4-4-2) Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lazovic, Rolon, Radovanovic, Lerager; Sanabria, Kouamé

Inter (4-2-3-1) Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi

***

