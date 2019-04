Ovviamente c’è chi sta provando a fare surf su una tavola di ghiaccio

Il fotografo di AFP Olivier Morin fotografa da cinque anni surfisti nel circolo polare artico, ma non gli era capitato spesso di trovare surfisti che avessero costruito e usassero tavole da surf di ghiaccio. A febbraio ha seguito i tentativi di un gruppo di ragazzi che si sono impegnati con questo obiettivo nelle isole Lofoten, in Norvegia, e ne ha scritto di recente sul blog dei corrispondenti di AFP.

Il gruppo di surfisti vorrebbe fare un documentario su questa esperienza e per finanziarlo ha lanciato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Indiegogo. Come spiegato sia da Morin (che è stato con loro tra la terza e la quarta settimana di febbraio) che dai surfisti, il primo tentativo per costruire la tavola è consistito nel provare a tagliare blocchi di ghiaccio naturale, ma non ha funzionato, perché il ghiaccio si scioglieva troppo velocemente. I surfisti hanno allora realizzato degli stampi e li hanno riempiti di acqua fredda con alcune decorazioni (ad esempio una testa di merluzzo), per poi farla congelare per due giorni in una stanza a meno 25 gradi.

Soddisfatti del risultato, per quattro giorni hanno provato ad utilizzare la tavola in acqua, operazione che ha richiesto diverse cautele, a partire dalla necessità di più persone per sollevare e spingere in mare la lastra di ghiaccio (che pesa circa 60-70chili) e più attenzione del solito. Nei primi esperimenti, i surfisti hanno scoperto che la loro tavola di ghiaccio ha una resistenza di più o meno 30 minuti nell’oceano, dove l’acqua ha una temperatura di circa 3 gradi Celsius, e per cinque minuti mantiene una forma ottimale per fare surf.

Dopo gli esperimenti di febbraio, a breve il gruppo di surfisti ci proverà di nuovo: hanno calcolato che per riuscire a impratichirsi e stare in piedi sulla tavola di ghiaccio , ne serviranno 20-30 tavole pronte, una squadra che aiuti a portarle in acqua e condizioni ottimali delle onde. Vorrebbero farne un documentario con la speranza che venga diffuso sulla tv norvegese e in festival internazionali.