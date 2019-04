Cagliari-Juventus in TV e in streaming

Cagliari-Juventus è il secondo anticipo della trentesima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 21 alla Sardegna Arena di Cagliari. La Juventus si presenta a Cagliari dopo aver ottenuto la venticinquesima vittoria in ventinove giornate di campionato. Il suo primo posto in classifica non è più in discussione e ora la squadra è nelle condizioni per occuparsi principalmente della Champions League, con una piccola preoccupazione per Cristiano Ronaldo, infortunatosi con la nazionale portoghese e in dubbio per la partita di andata dei quarti contro l’Ajax. A Cagliari gli attaccanti della Juventus dovrebbero essere quindi Moise Kean e Federico Bernardeschi. Gli avversari si trovano in un buon periodo di forma e cercheranno di ottenere punti anche stasera.

Dove vedere Cagliari-Juventus

Cagliari-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni di Cagliari-Juventus

Cagliari (4-3-1-2) Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ioinita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti

Juventus (3-5-2) Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Kean, Bernardeschi