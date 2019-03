Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ricominciano due noti programmi di Rai 1 e Canale 5: Ballando con le stelle e Amici. Ma ci sono anche il programma di approfondimento di Mario Tozzi, un film con Bud Spencer e Terence Hill, un film con Beatrix Kiddo che inizia a mettersi alla ricerca di Bill e una nuova serie su Rai 2 (grazie di tutto, N.C.I.S.).

Rai Uno

20.40 – Ballando con le stelle

Quattordicesima edizione del programma che secondo l’ufficio stampa della Rai è «l’unico dance show che fa parlare di sé 365 giorni all’anno». Lo conduce Milly Carlucci e i vip che proveranno a ballare sono Suor Cristina, Manuela Arcuri, Ettore Bassi, Milena Vukotic, Nunzia De Girolamo, Enrico Lo Verso, Dani Osvaldo, Angelo Russo, Lasse Lokken Matberg, Antonio Razzi, Marzia Roncacci, Kevin e Jonathan Sampaio e Marco Leonardi.

Rai Due

21.05 – The Rookie

Sorpresa! Non c’è più N.C.I.S. Los Angeles. Al suo posto arrivano i primi due episodi della prima stagione di questa serie poliziesca con Nathan Fillion.

Rai Tre

21.45 – Sapiens

Terza puntata del nuovo programma di divulgazione scientifica del geologo italiano Mario Tozzi: stasera si parlerà di Terra e di Luna.

Parleremo della Luna fisica, se ne possiamo fare a meno.

Come è fatta, perché, e se, è diversa della Terra.

Toccheremo con mano dei campioni di suolo lunare. Questa sera una puntata speciale di #Sapiens.

Alle 21:45 su @RaiTre pic.twitter.com/DR6wRpmlP0 — MarioTozziOfficial (@OfficialTozzi) March 30, 2019

Rete 4

21.27 – Nati con la camicia

Come succede da un po’ di tempo il sabato sera su Rete 4, un film con Bud Spencer e Terence Hill. Questo, non uno dei più famosi, è del 1983 ed è il tredicesimo in cui i due hanno recitato insieme. Parla di un “vagabondo su pattini a rotelle” che incontra un uomo appena uscito dal carcere.

Canale 5

21.20 – Amici

Visto che Rai 1 tira fuori uno dei suoi pezzi forti (Ballando con le stelle), Canale 5 risponde di conseguenza, con la prima puntata serale del talent condotto da Maria De Filippi. Ci saranno, come ospiti, Laura Pausini e Biagio Antonacci.

Italia 1

21.20 – Il viaggio di Arlo

È un film d’animazione della Pixar, diretto da Peter Sohn. Il protagonista è un giovane apatosauro che fa un viaggio insieme a un bambino: l’ipotesi alla base del film è che circa 65 milioni di anni fa nessun meteorite abbia colpito la terra e che quindi i dinosauri si siano evoluti – sono per esempio diventati “agricoltori” – e siano riusciti a sopravvivere fino all’arrivo degli uomini.

La7

21.15 – Little Murders

Due nuovi episodi della seconda stagione della serie televisiva francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.

Alle 21:15 i delitti della serie 'Little Murders (by Agatha Christie)' che potete seguire e rivedere qui https://t.co/PhDughi4D9 #La7 pic.twitter.com/zSoAOgawPf — La7 (@La7tv) March 30, 2019

TV8

21.30 – Qualifiche del GP di Formula 1 del Bahrein

Qualifiche, in differita, del secondo Gran Premio del Mondiale 2019, dopo che il primo è stato vinto da Valtteri Bottas.

Nove

21.11 – Kill Bill – Volume 1

Uno dei più apprezzati film di uno dei più apprezzati registi degli ultimi decenni. L’idea per il film venne a Tarantino e Uma Thurman sul set di Pulp Fiction.

Rai Movie

21.10 – Free State of Jones

Il film uscì nel 2016 e non se ne parlò molto bene, ma è tratto da una bella storia vera.

Sky

Sky Cinema Uno, 21.15: Jurassic World – Il regno distrutto