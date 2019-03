Juventus-Empoli in TV e in streaming

Juventus-Empoli è uno degli anticipi della ventinovesima giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. Nella sosta delle nazionali la Juventus ha perso per infortunio Cristiano Ronaldo, la cui presenza ora è in dubbio anche per l’andata dei quarti di Champions League contro l’Ajax ad aprile. In campionato, tuttavia, l’assenza di Ronaldo non dovrebbe causare problemi, data la qualità dei sostituti a disposizione e il largo vantaggio sulla seconda. L’Empoli stasera è nettamente sfavorito, ma si trova in piena corsa per la salvezza e proverà a fare punti anche nelle partite in cui parte sfavorito.

Dove vedere Juventus-Empoli

Juventus-Empoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni di Juventus-Empoli

Juventus (4-3-3) Sczsesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Dybala

Empoli (3-5-2) Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias