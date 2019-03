Che posto è il Parlamento Europeo

Se seguite il Post su Instagram, avete notato che nei giorni delle plenarie del Parlamento Europeo la redazione di Konrad segue i lavori da Strasburgo, cercando di raccontare facce, luoghi e storie interessanti. In questa puntata del podcast abbiamo provato a fare la stessa cosa, raccontandovela a voce: abbiamo girato il Parlamento Europeo con un registratore in mano per descrivervi cosa succede là dentro ogni mese. Trovate la puntata anche su iTunes o Spotify. Qui, invece, potete recuperare quelle precedenti.

Konrad è una sezione sul Post, una newsletter e un podcast, che esce nei giorni successivi alle plenarie del Parlamento Europeo.

***