Cosa c’è stasera in TV

Stasera ci saranno un po’ di nuovi programmi e un cambiamento nel solito palinsesto del giovedì: su Rai Uno daranno la prima puntata di una nuova fiction, poi il nuovo programma di Del Debbio su Rete 4 e la nuova edizione di Colorado, su Italia 1. Se cercate un film da vedere, la scelta non può che ricadere su Il ponte delle spie, su Rai Tre, ma c’è anche Braveheart, che merita sempre di essere rivisto, oppure Angeli e demoni. L’unico solito programma del giovedì, stasera, sarà Piazzapulita.

Rai Uno

21.30 – Mentre ero via

Prima puntata di una serie di sei puntate, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Rai lo ha definito bizzarramente un «melò-mistery», che dovrebbe significare che è sia una dramma emotivo sia una storia con risvolti “crime”, piena di colpi di scena. La protagonista, interpretata da Vittoria Puccini, ha un brutto incidente dopo essere stata sul luogo dove il marito e l’amante erano stati uccisi. Quando si risveglia non ricorda più gli ultimi otto anni della sua vita.

Rai Due

21.20 – Prima di lunedì

Commedia del 2016 con Vincenzo Salemme, Martina Stella, Sergio Múñiz e Sandra Milo. Il protagonista è Carlito, un miliardario malavitoso e sciovinista fissato con le vecchie Fiat 500, di cui possiede svariati modelli: un giorno, al centro di Torino, un aspirante attore con pochi soldi ha un incidente proprio con Carlito (alla guida di una delle sue 500). Invece di chiedergli i danni, Carlito gli propone una “missione” per farsi risarcire.

Rai Tre

21.20 – Il ponte delle spie

Film del 2016, scritto dai fratelli Coen e diretto da Steven Spielberg. È ambientato durante la Guerra fredda e l’attore protagonista è Tom Hanks, che aveva già recitato per Spielberg in tre film. I protagonisti della storia sono una una spia, un avvocato e un pilota dell’aeronautica militare statunitense; la spia è un uomo che, facendosi chiamare Rudolf Abel, vive a New York e dice di essere un pittore: in realtà è una copertura per la sua attività di agente del KGB, la polizia segreta dell’Unione Sovietica. Il film è basato su una storia vera.

Rete 4

21.25 – Dritto e rovescio

È il nuovo programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

Canale 5

21.35 – Io vi troverò

Thriller del 2008 diretto da Pierre Morel e interpretato da Liam Neeson, a cui ha partecipato anche Luc Besson nel ruolo di sceneggiatore e produttore. Racconta la storia di Bryan, ex agente dei servizi segreti americani, che cerca di trovare e salvare la figlia Kim rapita da una pericolosa banda specializzata nella tratta delle donne. Del film sono stati fatti anche due sequel: Taken – La vendetta, uscito nel 2012, e Taken 3 – L’ora della verità, uscito nel 2015; è anche vero che Liam Neeson ha fatto molti altri film d’azione simili a questi.

Italia Uno

21.20 – Colorado

Nuova edizione, la ventesima, dello show comico condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli.

TV8

21.25 – Angeli e demoni

Film del 2009 di Ron Howard, basato sul famoso romanzo di Dan Brown. Il protagonista è Tom Hanks, che interpreta sempre il professore di semiologia Robert Langdon, che indaga su misteri religiosi del Vaticano e su una setta segreta. C’è anche Ewan McGregor, e il film è girato in buona parte a Roma e a Città del Vaticano.

Rai 4

21.10 – Criminal Minds

Due episodi dell’undicesima stagione della serie crime-drama, che parla del lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer.

L'unità di Analisi Comportamentale torna in azione stasera con gli episodi 19 e 20 (si, questa settimana solo due!) dell'undicesima stagione. #CriminalMinds alle 21:10. pic.twitter.com/Qhop2hZO2W — Rai4 (@RaiQuattro) March 28, 2019

Rai Movie

21.05 – Braveheart – Cuore impavido

Film di e con Mel Gibson, che nel 1996 vinse cinque Oscar (compresi Miglior film e Miglior regia). Incassò più di 200 milioni di dollari in giro per il mondo e parla, in modo molto romanzato, del patriota ed eroe nazionale scozzese William Wallace. Se guardandolo non provate fortissime emozioni sentendo questa frase – «Nell’anno del Signore 1314, patrioti scozzesi, affamati e soverchiati nel numero, sfidarono il campo di BannockBurn. Si batterono come poeti guerrieri. Si batterono come scozzesi. E si guadagnarono la libertà» – siete senza cuore. Il film è anche famoso per i suoi errori storici: per esempio, nel Medioevo gli scozzesi non portavano i kilt, il tipico gonnellino, perché fu inventato nel Settecento. Ma stiamo parlando di un film, no?

Iris

21.10 – Identità violate

Film del 2004 con Angelina Jolie, Ethan Hawke e Kiefer Sutherland, su una psicologa che collabora con un agente dell’FBI per risolvere gli omicidi di un serial killer.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Safe House – Nessuno è al sicuro

Sky Cinema Comedy

21.00 – Crazy Night – Festa col morto