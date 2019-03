Xi Jinping è arrivato in Italia

Il presidente della Cina, Xi Jinping, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino per la sua prima visita ufficiale in Italia, dove rimarrà fino al 23 marzo. Nel corso della sua visita Xi incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con cui sabato dovrebbe firmare un memorandum d’intesa sulla “Belt and Road Initiative” (BRI), un imponente e ambizioso progetto lanciato nel 2013 dal presidente cinese Xi e spesso impropriamente chiamato “Nuova via della seta”. Xi si tratterrà in Europa fino al 26 marzo e dopo l’Italia visiterà Nizza, in Francia, dove incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron, e il principato di Monaco, per un breve incontro con il principe Alberto II.