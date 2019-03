Cosa c’è stasera in TV

Stasera tra i programmi notevoli ci sono la seconda parte del documentario sulle accuse di abusi sessuali a Michael Jackson (la prima parte è andata in onda ieri) e poi soprattutto due film interessanti: Deadpool, il supereroe dissacrante e dalla battuta pronta e volgare, e American History X, film di culto sulla redenzione di un suprematista bianco americano. C’è poca scelta per gli appassionati dei programmi di approfondimento: su La7 trovate Atlantide, che parlerà dell’uccisione della giornalista Ilaria Alpi.

Rai Uno

21.30 – Si accettano miracoli

Commedia del 2015 di e con Alessandro Siani, che interpreta un manager che viene licenziato: avendo reagito in modo violento alla notizia, viene obbligato a svolgere un periodo di servizi socialmente utili in un borgo molto piccolo dove suo fratello, interpretato da Fabio De Luigi, fa il parroco.

Rai Due

21.20 – La porta rossa

Ultimi due episodi della seconda stagione della serie TV italiana con Gabriella Pession e Lino Guanciale, ideata dallo scrittore Carlo Lucarelli.

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse.

Rete 4

21.30 – The Italian Job

Film d’azione del 2003 con Edward Norton, Charlize Theron, Jason Statham e Mark Wahlberg, remake di un film britannico del 1969. Parla di una banda di ladri che ruba dei lingotti da un palazzo di Venezia, ma poi uno dei componenti minaccia gli altri e si tiene tutti i lingotti per sé.

Canale 5

21.35 – Non è la d’Urso

Seconda puntata del nuovo talk show in prima serata condotto da Barbara D’Urso.

Italia Uno

21.25 – Deadpool

Film del 2016 diretto da Tim Miller e con protagonista Ryan Reynolds nei panni di Deadpool, una specie di anti-eroe dissacrante e volgare, che acquisisce dei poteri dopo un’operazione sperimentale per guarire il cancro. Prima di diventare Deadpool era un semplice mercenario di New York; dopo l’operazione rimane sfigurato sul viso e sul corpo, ma diventa anche capace di guarire istantaneamente dalle ferite. Nel film Deadpool cerca di vendicarsi di Francis Freeman, il dottore che lo ha operato: nel farlo è aiutato dagli X-Men Colosso e Testata Mutante Negasonica.

La7

21.15 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. Stasera si parlerà dell’uccisione della giornalista Ilaria Alpi.

TV8

21.30 – Notte brava a Las Vegas

Commedia del 2008 con Cameron Diaz e Ashton Kutcher, che interpretano una coppia unita loro malgrado: si incontrano infatti a Las Vegas, dopo che erano stati entrambi licenziati, dove si ubriacano e si sposano. Il giorno dopo, pentiti, decidono di divorziare, ma nel frattempo lui vince un jackpot di tre milioni di dollari usando un quarto di dollaro di lei: un giudice li condannerà a sei mesi di “matrimonio coatto” bloccando la somma.

Nove

21.30 – Leaving Neverland

Seconda parte del documentario su Wade Robson e Jimmy Safechuck, due uomini che hanno accusato di ripetute e prolungate violenze sessuali Michael Jackson; il documentario è di HBO e sta facendo molto discutere, non perché le accuse a Jackson non fossero note, ma perché sono raccontate in modo drammatico e esplicito.

Rai Movie

21.10 – Lettere da Berlino

Film di ambientazione storica con Brendan Gleeson e Emma Thompson, del 2016. È basato su un romanzo di Hans Fallada, a sua volta basato su una storia vera, e parla di una coppia di tedeschi alla quale muore il figlio in guerra, nel 1940, combattendo per la Germania nazista. L’evento li porterà a intraprendere una resistenza non violenta, fatta di cartoline contrarie al regime e messe in luoghi strategici, per risvegliare la coscienza dei tedeschi.

Iris

21.10 – American History X

Film del 1998 con Edward Norton, su un ragazzo neonazista che viene arrestato per aver ucciso due afroamericani, e che durante la sua detenzione – caratterizzata da alcuni eventi traumatici – abbandona le sue idee. Negli anni è diventato un film di culto.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – La prima notte del giudizio