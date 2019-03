Meteo: le previsioni per domani, giovedì 21 marzo

Di solito il 21 marzo, cioè domani, viene convenzionalmente considerato il giorno di inizio della primavera, ma in realtà, dal punto di vista astronomico, l’equinozio di primavera sarà oggi alle 22.58. Detto questo, il tempo di domani sarà in linea con quello dei giorni scorsi: leggermente instabile al Sud, bello e sereno al Nord. Da Viterbo e Perugia in su non ci sarà neanche una nuvola per tutto il giorno, mentre da Latina e Pescara in giù sarà nuvoloso, con pioggia prevista in Sicilia (soprattutto di notte), sullo stretto di Messina e tra Puglia e Basilicata.

Le previsioni meteo per Milano

C’è poco da dire sulla giornata di domani per Milano: temperature poco primaverili (4 gradi alle 7 del mattino), ma sole per tutto il giorno. È la giornata giusta per andare in bicicletta a scuola, a lavoro o all’università, se non siete fra quelli che lo fanno sempre, anche col brutto tempo.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sarà una giornata simile a quella di Milano, ma con due sostanziali differenze: la prima è che il cielo non sarà mai completamente sereno, anche se non è prevista pioggia in nessun momento. Sarà solo parzialmente nuvoloso. La seconda è che ci saranno tra i 3 e i 5 gradi in più: alle 16 ci saranno 21 gradi.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.