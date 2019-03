Si è dimesso il presidente del Kazakistan, Nursultan Nazarbayev. Era al governo del paese da quando il Kazakistan era diventato indipendente nel 1990 dopo la caduta dell’Unione Sovietica. Nazarbayev, che ha 78 anni, ha annunciato la sua decisione di dimettersi durante un video messaggio registrato mandato in onda sulla tv nazionale, senza chiarire i motivi della sua decisione. Nazarbayev era considerato alla stregua di un leader autoritario: nel 2007 aveva ottenuto di potersi candidare un numero illimitato di volte.

Al momento sembra che sarà Kassym-Jomart Tokayev, presidente della Camera alta del Parlamento, ad assumere la guida del paese fino alle prossime elezioni presidenziali, in linea con la costituzione del Kazakistan. Nazarbayev ha detto che continuerà comunque ad essere il presidente del partito Nur Otan, che al momento detiene la maggioranza dei seggi in Parlamento.

#BREAKING Kazakh president Nursultan Nazarbayev says resigning after three decades in office pic.twitter.com/NO0uKHQzaU

— AFP news agency (@AFP) March 19, 2019