Cosa c’è stasera in TV

Stasera su Rai 1 c’è una nuova puntata della serie Che Dio ci aiuti, con Elena Sofia Ricci, mentre Rai 3 trasmette Captain Fantastic con Viggo Mortensen, che per la sua parte nel film ricevette una candidatura per il premio Oscar al Miglior attore protagonista. Silvio Berlusconi sarà ospite su Rete Quattro per un’intervista con Paolo Del Debbio. Su Canale 5, invece, va in onda un’altra puntata di Chi vuol essere milionario?. Tra gli altri film della serata ci sono Il patriota su Rai Movie e Chiamami col tuo nome su Sky. Per chi cerca lo sport, su TV8 viene trasmessa in chiaro la partita di Europa League fra Inter ed Eintracht Francoforte: per passare il turno l’Inter ha solo un risultato a disposizione, la vittoria.

Rai 1

21.25 – Che Dio ci aiuti

Rai 1 manda in onda due nuove puntate della quinta stagione della serie televisiva che ha per protagonista suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, e le ragazze del suo convento.

Rai 2

21.20 – Popolo sovrano

È la quinta puntata del nuovo programma di attualità e approfondimento di Rai 2, che è anche un talk show, condotto da Alessandro Sortino, Daniele Piervincenzi ed Eva Giovannini.

Questa sera alle 21:20 torna #PopoloSovrano il programma che non si accontenta di un solo punto di vista ma dà voce a tutte le posizioni e tutte le idee con @AlexSortino @evagiovannini e @DPiervi @popolosovRai2 pic.twitter.com/11nR0djuXd — Rai2 (@RaiDue) March 14, 2019

Rai 3

21.20 – Captain Fantastic

È un film del 2016 scritto e diretto da Matt Ross con George MacKay e Viggo Mortensen, che per la sua parte ricevette una candidatura per il premio Oscar al Miglior attore protagonista nel 2018. Mortensen interpreta un padre vissuto in isolamento con la sua famiglia per oltre un decennio che deve ritornare nella società dopo il suicidio della moglie.

“Abbasso il sistema!” Miglior regia a Cannes nella sezione "Un Certain Regard", premio del pubblico al Festival di Roma: in prima visione Tv, #CaptainFantastic di #MattRoss, con #ViggoMortensen.

Stasera alle 21.20 su #Rai3. pic.twitter.com/8j9OE0sBfS — Rai3 (@RaiTre) March 14, 2019

Rete 4

21.25 – Dritto e rovescio

È il nuovo programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera ci sarà come ospite Silvio Berlusconi.

Questa sera alle 21.30 torna #drittoerovescio!

Si comincia con un’intervista a @berlusconi seguita da un reportage esclusivo dedicato a #Scampia.

A seguire Paolo del Debbio si confronterà con pubblico e ospiti tra i quali @ClaudioDurigon e @AlessiaMorani.

NON MANCATE! @rete4 pic.twitter.com/B7USkIUEAa — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 14, 2019

Canale 5

21.20 – Chi vuol essere milionario?

Dopo il successo degli speciali andati in onda a dicembre e gennaio, una nuova puntata dello storico quiz condotto da Gerry Scotti, a vent’anni dalla prima messa in onda nel Regno Unito.

Italia 1

21.25 – Fast & Furious 6

Fast & Furious racconta il mondo delle corse clandestine di automobili, con protagonisti gli attori americani Vin Diesel e Paul Walker, quest’ultimo morto durante le riprese del settimo capitolo della saga, Furious 7, che ha ottenuto incassi enormi in tutto il mondo. In seguito alla rapina effettuata nel quinto film, Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel, e Brian O’Conner, interpretato da Paul Walker, non possono ritornare negli Stati Uniti ma possono vivere solo in paesi da cui non possono essere estradati.

La7

21.15 – Piazza Pulita

Su La7 va in onda una nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli.

CON GLI OCCHI APERTI

Stasera a #Piazzapulita torneremo a parlare dell’inchiesta sulle torture nelle carceri dei migranti in #Libia con nuovi sviluppi e aggiornamenti. 21.15, La7 pic.twitter.com/N9zDpOHC5U — PiazzapulitaLA7 (@PiazzapulitaLA7) March 14, 2019

TV8

21.15 – Europa League: Inter-Eintracht Francoforte

È la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, si gioca questa sera alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Sono previsti circa 50.000 spettatori, 13.500 dei quali provenienti da Francoforte, cosa che ha generato qualche preoccupazione per la gestione dell’ordine pubblico. All’andata, una settimana fa in Germania, Inter ed Eintracht hanno pareggiato 0-0. Questo vuol dire che l’Inter ha un solo risultato disponibile per qualificarsi ai quarti: la vittoria. Con un pareggio con gol verrebbe eliminata per la regola dei gol in trasferta. Per l’Inter sarà in ogni caso una partita complicata, per via delle tante assenze e per l’ottimo stato di forma dell’Eintracht.

Qui i link per vederla in diretta, anche in chiaro, dalle 21.

Nove

21.30 – Sirene

È un nuovo programma di inchiesta in cui vengono ricostruiti i casi di cronaca nera degli ultimi anni dal punto di vista delle forze dell’ordine.

Rai Movie

21.10 – Il patriota

È un film uscito nel 2000 con Mel Gibson e Heath Ledger ambientato durante la Guerra di indipendenza americana. Gibson è il protagonista, il patriota del titolo, mentre Ledger suo figlio.

Sky

Sky Cinema Uno

21.00 – The Mothman Prophecies

Sky Cinema Due

21.00 – Chiamami col tuo nome

Sky Cinema Collection

21.15 – Queen of the desert