Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci sarà il nuovo segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti intervistato da Fabio Fazio, un film in cui Mel Gibson è un criminale ma anche il buono della situazione e la seconda puntata di una fiction con protagonista Ambra Angiolini. Si parlerà anche di stalking e su TV8 chi non lo avrà visto in diretta potrà recuperare il Gran Premio del Qatar di MotoGP.



Rai 1

20.35 – Che tempo che fa

È una nuova puntata del programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Tra gli ospiti di stasera ci sarà il nuovo segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e si parlerà di Lucio Battisti.

Stasera a #CheTempoCheFa con Giulio Rapetti #Mogol, l’autore italiano che ha firmato alcune tra le più belle canzoni di tutti i tempi, festeggeremo i 50 anni del primo album scritto con Lucio #Battisti 👏🏻 E ci sarà una sorpresa imperdibile di @ARISA_OFFICIAL 👏🏻 pic.twitter.com/wZiDoWzuMj — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 10, 2019



Rai 2

21.20 – The Good Doctor

Due nuovi episodi della seconda stagione della serie tv basata su una serie tv coreana del 2013, che parla di un giovane chirurgo autistico che ha difficoltà nel rapporto con le persone ma è bravissimo in altre cose. Finisce a lavorare in un importante ospedale e, ha scritto IMDb, la domanda alla base della serie è: «Può, una persona che non è in grado di relazionarsi con altre persone, salvare le loro vite?». Dr. House fatti più in là, in altre parole. Il protagonista è Freddie Highmore, il Charlie di La fabbrica di cioccolato di Tim Burton.



Rai 3

21.20 – Amore criminale

Nuova puntata del programma che racconta storie di violenze sulle donne, condotto da Veronica Pivetti.

Lara Comi, dal 2015 è oggetto di una forte persecuzione da parte di un uomo che inizia un vero e proprio stalking. Lara sarà la protagonista della prima storia di #Sopravvissute questa sera dopo #AmoreCriminale con @MatildeDErrico su @RaiTre pic.twitter.com/Yh2KJDypto — Amore Criminale (@AmoreCriminal) March 10, 2019



Rete 4

21.29 – Viaggio in paradiso

Film del 2012 con Mel Gibson (peraltro autore della sceneggiatura) che interpreta un criminale americano detenuto in un carcere del Messico. Lì si trova ad avere a che fare con un bambino senza nome con un grosso problema. Su Rotten Tomatoes ha l’81 per cento di recensioni positive.



Canale 5

21.36 – Il silenzio dell’acqua

Seconda puntata della nuova fiction gialla interpretata da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti e ambientata vicino a Trieste. La storia gira attorno a un caso di scomparsa di un’adolescente.



Italia 1

21.11 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma di intrattenimento di Italia 1 condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Uno dei maggiori narcotrafficanti del mondo è scappato in Italia per fuggire al carcere colombiano. @LuigiPelazza l'ha incontrato e ha chiesto a Matteo Salvini cosa farà con questo criminale. Stasera a #LeIene 👉https://t.co/2hb2LJi2dK pic.twitter.com/uZt6rNslXS — Le Iene (@redazioneiene) March 10, 2019



La7

20.30 – Non è l’Arena

Il talk show condotto da Massimo Giletti.

30mila abitanti, 10mila disoccupati.

A Mondragone è iniziata la corsa al reddito di cittadinanza. Il servizio è del nostro inviato Carlo Marsili.

Vi aspettiamo, questa sera, Non è L'Arena, alle 20.30 su @La7tv #nonelarena pic.twitter.com/wMQw3Booaj — Non è l'Arena (@nonelarena) March 10, 2019



TV8

21.15 –Gran Premio del Qatar di MotoGP

È il primo del Motomondiale 2019 e si corre stasera a partire dalle 18.00 sul Circuito internazionale di Losail: TV8 lo trasmetterà in differita. In pole position partirà il pilota spagnolo della Yamaha Maverick Viñales: ha fatto il miglior tempo nelle qualifiche di sabato, piazzandosi al primo posto della griglia di partenza davanti ad Andrea Dovizioso della Ducati e a Marc Marquez della Honda, il campione del mondo in carica. Valentino Rossi, compagno di squadra di Viñales alla Yamaha, ha avuto problemi e partirà dalla quattordicesima posizione.



Sky

Sky Cinema Due

21.15 – Gli intoccabili

Sky Cinema Family

21.00 – Gnomeo e Giulietta

Sky Cinema Suspense

21.00 – Alien: Covenant



