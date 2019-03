Inter-Spal in TV e in streaming

Inter-Spal è una delle partite della ventisettesima giornata di Serie A in programma oggi pomeriggio. Si gioca alle 15 allo stadio Giuseppe Meazza, dove l’Inter festeggerà i 111 anni dalla fondazione del club con circa 60.000 spettatori presenti. Il pubblico di San Siro continua ad essere numeroso nonostante le difficoltà incontrate dalla squadra nel 2019. I deludenti risultati in campionato le sono costate il terzo posto, dove è peraltro stata superata dai rivali del Milan. Il caso Icardi continua e Spalletti deve gestire anche infortuni, squalifiche e diffide che stanno privando la squadra di titolari e ricambi. La Spal invece è in piena lotta salvezza e ha bisogno di punti per allontanarsi dalle ultime posizioni, a maggior ragione dopo gli ultimi risultati negativi.

Dove vedere Inter-Spal

Inter-Spal sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Inter-Spal

Inter (4-3-3) Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Dalbert; Gagliardini, Brozovic, Joao Mario; Politano, Lautaro Martinez, Candreva

Spal (3-5-2) Viviano; Bonifazi, Regini, Felipe; Dickmann, Valoti, Missiroli, Kurtic, Fares; Floccari, Petagna