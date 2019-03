“Bisogna incazzarsi, ora”

Oggi, 8 marzo, è la Festa della donna. Per l’occasione Concita De Gregorio ha scritto su Repubblica un articolo, pubblicato nella sezione Commenti, dal titolo “Quando questa firma sarà di un uomo”: spiega infatti che è un articolo che le è stato assegnato da uomini, perché a dirigere il suo giornale sono uomini, e perché della Festa della donna si ritiene debba scrivere una donna. Nell’articolo De Gregorio dice di aver accettato di scrivere dell’argomento a patto che a scriverne l’anno prossimo sia un uomo. Poi inizia a spiegare “quello che sa” sul tema.

L’articolo inizia così:

Arrivo in redazione e, al settimo piano, percorro il corridoio lungo il quale mi fermo a salutare le segretarie, anima e memoria del giornale in cui lavoro — salvo una breve interruzione — da trent’anni. Infine entro nell’ultima stanza, quella grande. La sala riunioni. Attorno al tavolo, la direzione: sono tutti uomini. È così da sempre. Le segretarie sono donne, i direttori e i vicedirettori sono uomini. Non ci si fa più nemmeno caso, come fosse un dato di natura. Buongiorno, buongiorno. Come va? Tutto bene. Stavamo pensando a te per un pezzo. Ed è infatti questo, con una certa ironia, il tema del mio compito di oggi: è l’8 marzo.

E bisogna di nuovo descrivere lo squilibrio fra compiti di responsabilità affidati alle donne, che sono la maggioranza nel Paese e ovviamente l’estrema minoranza alla guida delle imprese, delle università e dei teatri, dei ministeri, dei giornali. Sono inoltre pagate molto meno, da generali come da soldati semplici, ragione per cui è evidente che se bisogna scegliere – in una famiglia – a chi convenga lavorare, la scelta cade su chi guadagna di più. Propongo allora di scrivere di quello che so per esperienza diretta, che ho provato nella vita, sull’argomento, a condizione che l’anno prossimo sia un uomo a svolgere il tema: proposta accettata. Quello che so è questo.

Le donne, in quanto esseri umani, rispondono alle categorie di ogni essere umano. Ce ne sono di bravissime e di scarse, di corrotte e di incorruttibili, di servili e di indomite. Ed è questa la ragione, credo, per cui in quanto esseri umani dovrebbero essere valutate per quello che riescono a fare, per come lo fanno, ed essere retribuite al pari di chi – di opposto o fluido sesso, etnia, religione, altezza, colore dei capelli o peso – svolge quel compito.